У Києві «практично повністю» відновили постачання електрики та зв’язок – КМВА

У Києві «практично повністю» відновили електроживлення, водопостачання, тепло та зв'язок після масованої російської атаки 23 листопада, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.

Місцева влада зауважує, що ремонтні роботи в системі електромереж «на завершальній стадії».



«Станом на ранок більшість мешканців міста не лише зі світлом, але й без аварійних відключень. Все завдяки відновленому, стабільному електропостачанню. Однак через навантаження на електромережу можливі планові відключення», – повідомляють в адміністрації.

Вранці 26 листопада Київська міська військова адміністрація повідомляла, що у Києві без електропостачання залишаються 130 тисяч споживачів. Пізніше мер Києва Віталій Кличко у телеграмі повідомив, що без світла залишаються ще 25 відсотків споживачів.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях, зокрема було влучання в Києві – загинули три людини, ще семеро поранені. Загалом по Україні було випущено близько 70 російських крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням.