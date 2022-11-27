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У Києві «практично повністю» відновили постачання електрики та зв’язок – КМВА

Місцева влада повідомляє, що ремонтні роботи в системі електромереж «на завершальній стадії».

У Києві «практично повністю» відновили електроживлення, водопостачання, тепло та зв'язок після масованої російської атаки 23 листопада, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.

Місцева влада зауважує, що ремонтні роботи в системі електромереж «на завершальній стадії».

«Станом на ранок більшість мешканців міста не лише зі світлом, але й без аварійних відключень. Все завдяки відновленому, стабільному електропостачанню. Однак через навантаження на електромережу можливі планові відключення», – повідомляють в адміністрації.

Вранці 26 листопада Київська міська військова адміністрація повідомляла, що у Києві без електропостачання залишаються 130 тисяч споживачів. Пізніше мер Києва Віталій Кличко у телеграмі повідомив, що без світла залишаються ще 25 відсотків споживачів.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях, зокрема було влучання в Києвізагинули три людини, ще семеро поранені. Загалом по Україні було випущено близько 70 російських крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням.

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