Киянам обіцяють зменшити тривалість відсутності світла: в ДТЕК розповіли подробиці

26 листопада світло киянам вимикатимуть таким чином, аби перерва в електропостачанні для кожного клієнта становитиме не більше п’яти годин, йдеться в повідомленні ДТЕК «Київські електромережі».

«Ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною, тому по всій країні, в тому числі в місті Київ продовжують застосовуватись екстрені відключення електроенергії», – йдеться у повідомленні.

За словами ДТЕК, із 26 листопада вмикатимуть світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше п’яти годин.

«Стабілізаційні графіки наразі не діють. Такий режим буде діяти поки вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії та ситуація в енергосистемі не стабілізується», – додали у ДТЕК.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що половина споживачів у столиці поки без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово – на 3 години. 24 листопада у ДТЕК повідомили, що у Києві світло вмикатимуть на 2-3 години до збільшення обсягу електроенергії, яка надходитиме до столиці.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням.