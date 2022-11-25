Навчання у школах Києва з 28 листопада буде завершуватися у світловий проміжок дня – КМДА

З понеділка, 28 листопада, навчання у школах Києва в офлайн та онлайн режимах розпочинатиметься та завершуватиметься у світловий проміжок дня, з 9:00 до 16:00, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Щоб максимально зменшити залежність шкіл від відключень електроенергії, місто вводить цей режим як мінімум до початку зимових канікул. Який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні», – йдеться в повідомленні.

Учні, які навчаються онлайн, підключатимуться до уроків за можливості, тому розробку тем та завдань дублюватимуть через месенджери та електронну пошту. Повторення пройденого на наступному уроці обов’язкове, розповіли в КМДА.

Для учнів початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи продовженого дня.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що половина споживачів у столиці поки без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово – на 3 години. 24 листопада у ДТЕК повідомили, що у Києві світло вмикатимуть на 2-3 години до збільшення обсягу електроенергії, яка надходитиме до столиці.