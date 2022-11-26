В Україні працює 73% мережі мобільних операторів – Мінцифри

Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після останньої масованої ракетної атаки РФ в Україні працює 73% мобільної мережі.

«Завдяки активній роботі енергетиків, які швидко відновили світло, мобільні оператори перепідключили половину базових станцій. Це дозволило мільйонам людей нарешті подзвонити рідним та дізнатися останні новини. Ситуація значно покращилася у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях. Зв’язок також стабілізується у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Ремонтні роботи тривають, працюємо далі», – зазначив Федоров у Telegram.

Він визнав, що у деяких областях поки що залишаються труднощі зі зв’язком.

«Найвідчутніші проблеми в Донецькій та Запорізькій областях», – додав міністр.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, виникли перебої з тепло-, водопостачанням, а також мобільним й інтернет-зв’язком.

Фахівці пояснювали, що функціонування мереж усіх мобільних операторів залежить від електропостачання.