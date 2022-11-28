По всій території України застосували аварійні відключення електрики – «Укренерго»

Енергетична компанія «Укренерго» повідомила про застосування аварійного відключення електрики по всій території України через стрімке зростання дефіциту потужності.



«Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%. Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

В «Укренерго» зауважують, що контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах.

Компанія нагадує, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок вже 7 хвиль російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.

27 листопада дефіцит потужності в енергосистемі був на рівні 20%.

Читайте також – Загроза для Європи і світу: удари по енергетичній системі України можуть спричинити ядерну катастрофу

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася у Києві.