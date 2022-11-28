Відключення світла в Києві можуть тривати до весни, варто «врахувати різні сценарії» – Кличко

Повної евакуації з Києва не буде, проте можливий частковий переїзд киян до передмістя – про це мер столиці Віталій Кличко розповів в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

«Ми повинні бути готовими до різних сценаріїв, в тому числі і до поганих. На цей випадок у кожного з нас є алгоритм дій навіть у випадку евакуації. Я не виключаю найгірший сценарій. Повної евакуації не буде – можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси», – сказав він.

Відтак про масове переселення в інші регіони або за кордон не йдеться, уточнив він.

Водночас Кличко звернувся до киян із закликом «врахувати різні сценарії і бути готовим». Зокрема, це передбачає наявність запасів технічної та питної води, запаси їжі, яку можна вживати без електроенергії, теплого одягу, заряджених павербанків, офлайн-карт на телефонах.

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«І у разі поганого сценарію було б добре, якби кожен мав можливість або поїхати до свого будинку в передмісті, де є вода, піч, або поїхати до своїх знайомих. Але ми робимо все для того, щоб гіршого випадку не сталося», – запевнив мер.

На питання про те, скільки часу може знадобитися для відновлення інфраструктури, Кличко відповів, що це питання більше в компетенції «ДТЕК». Проте він зазначив, що деяке обладнання замовлене у західних країнах і потрібен час, аби його доставити і встановити.

«Ми намагаємося відновити все максимально швидко, перейти на чіткі графіки, щоб не було сюрпризів, і щоби потім перейти на безперебійне постачання електрики. Але маємо бути готові до того, що відключення можуть бути до весни. Це пов’язано також з низькими температурами, у багатьох людей стоять теплонагріваючі прилади – у когось теплі підлоги, у когось УФ. Люди в холодний час завжди споживають більше електроенергії. Тому йде більше навантаження на енергосистему», – пояснив він.

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23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася у Києві.