Подоляк: удари російської армії по об’єктах енергетики не впливають на ситуацію на фронті

Удари російської армії по об’єктах української енергетики не впливають на ситуацію на фронті, наголосив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у твітері.

«Російські атаки по об’єктах енергетики – це не лише про вимкнення світла. Це перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ, швидка, котра не приїхала. Чи впливає це на ситуацію на фронті? Ні. Просто фашизм 21 століття – терор цивільних міст під схвальні оплески Z-пропаганди», – написав Подоляк.

У Міністерстві енергетики повідомили, що російський ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. Внаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій території України.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.

За даними поліції, загалом загинули шість людей, ще 36 поранені.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.