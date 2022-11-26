Подоляк: Путінська Росія є чистим проявом класичного фашизму

Путінська Росія – це «чистий прояв класичного фашизму в XXI столітті», повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у твітері в суботу, 26 листопада.

«Якщо на початку війни Росія ще намагалася замаскувати справжні цілі війни різними відмовками, то зараз Кремль відверто каже лише про одну мету – знищення України як держави та масове вбивство українців як нації», – зазначив Подоляк.

Щорічно в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Цьогоріч пам’ятна дата припадає на 26 листопада.

93% українців погоджуються із твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

У МЗС Канади вважають, що РФ не лише відмовляється засудити радянські злочини Голодомору-геноциду, а й наразі повторює їх.