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Новини | Суспільство

Обстріл Херсона: кількість загиблих зросла до семи – Янушевич

Раніше увечері 24 листопада голова ОВА повідомив, що російські війська знову обстріляли Херсон

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Херсона зросла до семи людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Сьогоднішній день – це чергова страшна сторінка в історії нашого міста-героя. Тільки за вечір – 21 поранений та 7 загиблих», – написав він у своєму телеграмі.

Раніше увечері 24 листопада голова ОВА повідомив, що російські війська знову обстріляли Херсон. Одразу було відомо про чотирьох загиблих і шістьох поранених.

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Після звільнення Херсона російські війська регулярно обстрілюють місто. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.

Наслідки обстрілів РФ у звільненому Херсоні: фотоісторія однієї сім'ї
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Наслідки обстрілів РФ у звільненому Херсоні: фотоісторія однієї сім'ї

Російські війська продовжують обстрілювати нещодавно звільнений Херсон. Фотограф Associated Press зафіксував історію одного хлопчика, якому довелося ампутувати руку після російської атаки.

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