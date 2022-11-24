Обстріл Херсона: кількість загиблих зросла до семи – Янушевич

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Херсона зросла до семи людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Сьогоднішній день – це чергова страшна сторінка в історії нашого міста-героя. Тільки за вечір – 21 поранений та 7 загиблих», – написав він у своєму телеграмі.

Раніше увечері 24 листопада голова ОВА повідомив, що російські війська знову обстріляли Херсон. Одразу було відомо про чотирьох загиблих і шістьох поранених.

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Після звільнення Херсона російські війська регулярно обстрілюють місто. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.