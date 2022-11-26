Зеленський про сьогоднішні ракетні удари: Росія перетворила день пам’яті на день терору

26 листопада російські військові завдали ракетного удару по приватному сектору в Дніпрі, а також обстрілювали Донецьку область та південь України, йдеться в заяві президента Володимира Зеленського.

«Росія й цей день – день пам’яті (жертв Голодомору-геноциду – ред.) – перетворює на день терору. Окупанти обов’язково відповідатимуть за все це. І ми виженемо їх із нашої землі», – зазначив президент.

Зеленський додав, що російські військові вдень завдали ракетного удару по Дніпропетровській області, а саме по приватному сектору.

Місцева влада казала, що армія РФ вдарила по мирному кварталу, частково зруйновані сім приватних будинків.

Мер Дніпра Борис Філатов раніше заявляв, що після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Але сталося автоматичне вимкнення кількох трансформаторних підстанцій.

Пізніше стало відомо про те, що кількість постраждалих унаслідок ракетного удару військ РФ по Дніпру в суботу зросла до 13.