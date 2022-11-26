Кількість постраждалих через удар РФ по Дніпру зросла до 13-ти. Серед госпіталізованих – 17-річний юнак

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару військ РФ по Дніпру в суботу зросла до 13-ти, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«До лікарів звернулися вже 13 осіб, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо в лікарні. Серед них – 17-річний юнак», – зазначив Резніченко у Telegram.

За його словами, на місці вибухів працюють всі служби, рятувальники розбирають завали.

«Є ймовірність, що там може перебувати людина», – додав він.

Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих внаслідок ракетного удару по Дніпру і одну жінку в тяжкому стані.

Влада казала, що армія РФ вдарила по мирному кварталу, частково зруйновані сім приватних будинків.

Мер Дніпра Борис Філатов раніше заявляв, що після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Але сталося автоматичне вимкнення кількох трансформаторних підстанцій.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.