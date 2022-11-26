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«Поцілили по мирному кварталу»: влада повідомила про 6 постраждалих через ракетний удар РФ по Дніпру

Одна постраждала через обстріл жінка перебуває у тяжкому стані (фото ілюстративне)

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до шістьох, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у тяжкому стані. Росіяни поцілили по мирному кварталу», – повідомив Резніченко у Telegram.

Раніше посадовець казав про одну постраждалу людину. Повідомлялося також про частково зруйновані сім приватних будинків.

Мер Дніпра Борис Філатов казав, що після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Але сталося автоматичне вимкнення кількох трансформаторних підстанцій.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.

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