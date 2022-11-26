Обстріл Дніпра військами РФ: пошкоджені кілька будинків, попередньо – постраждала жінка

Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру26 листопада сім приватних будинків частково зруйновані, виникла пожежа. Попередньо – постраждала жінка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Вибухи в Дніпрі. Наразі відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинках. Вибух спричинив пожежу. Попередньо – постраждала жінка. Її витягли з-під завалів і доставили в лікарню», – повідомив Резніченко у Telegram.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Але є автоматичне вимкнення кількох трансформаторних підстанцій.

«Аварійні служби вже усі виїхали на місце», – додав Філатов у Telegram.

Про те, що у Дніпрі чутно вибухи раніше повідомляли користувачі у мережі.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.