Війська РФ обстріляли Куп’янськ і Вовчанськ на Харківщині. Є руйнування і один постраждалий

В результаті ранкового обстрілу військами РФ Куп’янська на Харківщині постраждала одна людина, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Уранці окупанти знову завдали артилерійських ударів по Куп’янську. Попередньо – один постраждалий», – повідомив Синєгубов у Telegram.

За його словами, Куп’янськ війська РФ обстрілювали і минулої ночі, унаслідок чого загорілося шість гаражів, але даних про постраждалих немає.

Водночас зранку армія РФ вдарила з реактивних систем залпового вогню по іншому місту на Харківщині – Вовчанську, там є руйнування.

«Сьогодні близько 10:00 ворог з реактивних систем залпового вогню обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району», – повідомив Синєгубов.

За його словами, пошкоджено житлові будинки, приватні автомобілі, складські приміщення та магазини. Попередньо – ніхто не постраждав.

Куп’янськ і Вовчанськ були звільнені від російських військ у вересні.