«Ніхто не шукає спекуляцій»: Арахамія запропонував Кличку разом проінспектувати «Пункти незламності»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував меру столиці Віталію Кличку за тиждень разом проінспектувати «Пункти незламності» в Києві.

«Ми не дамо втягнути себе в політичну боротьбу на темі київських «Пунктів незламності». Київ залишається пріоритетною ціллю для ворога. Росіяни будуть далі бити по критичній інфраструктурі, щоб зробити життя в місті нестерпним», – заявив Арахамія в телеграмі.

За його словами, завданням є створити у Києві точки стабільності, де люди отримають підтримку в критичний момент.

«Це зробить або влада міста, або ми знайдемо тих, кому не байдуже на три мільйони киян», – зазначив він.

«Тому в мене є пропозиція. За тиждень влада міста виправить помилки і ми разом із міським головою підемо на інспекцію. Це буде найкращим доказом того, що ніхто з нас не шукає спекуляцій», – підсумував Арахамія.

25 листопада президент Володимир Зеленський розкритикував роботу пунктів обігріву в столиці. «Пункти незламності» запрацювали по всій Україні, але «не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно».

«Очікую від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими «Пунктами незламності» ніхто й нікому не пробачить. Прошу серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня», – додав президент.

Він зазначив, що в Україні зараз понад 4 тисячі «Пунктів незламності», а їхнє облаштування є відповідальністю місцевої влади.

В той самий час, мер Києва Віталій Кличко раніше 25 листопада проінформував про розгортання більш ніж 400 пунктів обігріву в столиці.

26 листопада Арахамія зазначив, що депутати від «Слуги народу» перевірять роботу столичних «Пунктів незламності», бо кияни жаліються на невідповідність інформації щодо їхньої роботи.

У неділю, 27 листопада, Кличко заявив, що у столиці працює понад 430 пунктів обігріву, а на випадок надзвичайної ситуації столична влада готує ще 100 «Пунктів незламності». Також він закликав утриматися від маніпуляцій щодо їхньої роботи.