Рятувальники повідомили про майже тисячу розгорнутих по Україні «Пунктів незламності»

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на сьогодні в Україні розгорнули 989 «Пунктів незламності».

Згідно з повідомленням, 754 з цього числа – стаціонарні пункти на базі пожежно-рятувальних частин, 230 – мобільні пункти на базі наметів; 5 – мобільні пункти на базі транспортних засобів.

«Всього з початку функціонування (з 18 листопада 2022 року) у цих пунктах надано допомогу понад 34 тис. 600 особам… Протягом минулої доби у пунктах надано допомогу 20 тис. 600 особам», – йдеться в повідомленні.

У «Пунктах незламності», кажуть в ДСНС, попри вимкнення електроенергії, передбачається наявність тепла, води, освітлення, мобільного зв’язку, інтернету, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку, аптечки тощо.

Мапу таких пунктів по всій країні розміщено на сайт http://nezlamnist.gov.ua/.

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