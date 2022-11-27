На Київщині загинув чоловік, який намагався розтопити котел – поліція

На Київщині в Вишгороді загинув 70-річний чоловік, який намагався самостійно розтопити твердопаливний котел, повідомив у телеграмі голова місцевої поліції Андрій Нєбитов.

Зазначається, що чоловік знехтував технікою безпеки під час розпалювання котла. Він отримав численних тяжких травм, від яких загинув на місці події.

«Вкотре закликаю громадян бути вкрай обережними та дотримуватися правил користування опалювальними приладами», – написав Нєбитов.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей. За даними поліції, загалом в Україні загинули шість людей, ще 36 поранені.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Через удари зникло електро- і водопостачання.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.