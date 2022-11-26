На Харківщині ексгумували тіло залізничника, якого розстріляли військові РФ – поліція

На Харківщині ексгумували тіло залізничника, якого розстріляли російські військові, йдеться у повідомленні поліції в фейсбуці.

«45-річний мешканець селища Куп’янськ-Вузловий при житті працював на залізниці. Його розстріляли окупанти, коли він під’їжджав до свого будинку», – зазначили правоохоронці.

Відомо, що 26 листопада поліціянти провели огляд та вилучили тіло загиблого, якого було поховано на місцевому кладовищі. Для встановлення причини смерті померлого направлено на судово-медичну експертизу.

Наразі триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

На деокупованій Херсонщині правоохоронці виявили тіла подружжя фермерів, які загинули під час окупації.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних та воєнні злочини своїх військових в Україні.