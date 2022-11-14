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На Харківщині ексгумували тіла кількох людей, на тілі одного з цивільних є сліди катувань – ОГП

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (фото ілюстративне)

На Харківщині ексгумували тіла кількох цивільних громадян – у Куп’янську та Куп’янську-Вузловому, повідомляє Офіс генпрокурора у Telegram.

«14 листопада у смт Куп’янськ-Вузловий правоохоронці ексгумували тіло 45-річного чоловіка. За попередньою версією слідства, його закатували російські солдати під час окупації. На спині загиблого виявлено дві колото-різані рани. Також у населеному пункті ексгумовано труп 37-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу російських військових. У м. Куп’янськ прокурори також встановили жертв ворожих ракетних ударів, їх тіла ексгумовано. Наразі чотири трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз», – йдеться в повідомленні.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, повідомили в ОГП.

Раніше сьогодні повідомлялося, що на деокупованій Херсонщині правоохоронці виявили тіла подружжя фермерів, які загинули під час окупації.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних та воєнні злочини своїх військових в Україні.

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