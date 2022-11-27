Війська РФ можуть готуватися до виходу з території Запорізької АЕС – «Енергоатом»

Війська РФ можуть готуватися до виходу з території Запорізької атомної електростанції, повідомив президент НАЕК «Енергоатома» Петро Котін в ефірі телемарафону.

За його словами, «Енергоатом» протягом останніх тижнів фіксує ознаки того, що росіяни можуть збиратися залишити атомну станцію.

Так, в російських ЗМІ почала з'являтися велика кількість публікацій про те, що Запорізьку АЕС можна залишити на пропозиції щодо передачі станції під контроль МАГАТЕ, уточнили в «Енергоатомі».

«Таке враження, що вони збирають валізи і крадуть все, що можуть знайти», – сказав Котін.

Проте наразі зарано говорити про те, що військові їдуть з ЗАЕС, але вони готуються до цього, підсумували в «Енергоатомі».

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

МАГАТЕ повідомило в своєму звіті, що вночі та вдень 20 листопада на території Запорізької АЕС пролунало більш ніж десять потужних вибухів. В «Енергоатомі» повідомили, що характер пошкоджень на ЗАЕС вказує на те, що російські війська цілили по інфраструктурі, необхідній для запуску 5 і 6 енергоблоків і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.