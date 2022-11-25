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МАГАТЕ готове проінспектувати українські АЕС після ударів Росії

Директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що співробітники його агенції відвідають об’єкти у Хмельницькому та Рівному, а також Чорнобильську АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що всі українські атомні електростанції повинні бути перевірені міжнародними спостерігачами у той час, як зростає занепокоєння щодо аварій на тлі російських авіаударів по енергетичній інфраструктурі України.

Директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що співробітники його агенції відвідають об’єкти у Хмельницькому та Рівному, а також Чорнобильську АЕС.

Побоювання щодо ядерної безпеки зросли після нещодавніх російських ударів.

Внаслідок масованого російського ракетного обстрілу 23 листопада спрацював аварійний захист на атомних електростанціях України. Президент України Володимир Зеленський назвав це «енергетичним терором, аналогом застосування зброї масового ураження».

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