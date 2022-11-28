Влада розповіла, скільки мешканців Київщини досі без світла

Станом на ранок 28 листопада близько 40 відсотків території Київської області перебуває без елетроенергії. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Це наслідки, звичайно, в першу чергу терористичної атаки, яку зробила російська сторона минулого тижня. І додалася до цього ще й ожеледиця та складні погодні умови, які будуть також з нами протягом найближчих місяців», – зазначив він.

За словами Кулеби, аварійні бригади працюють у посиленому режимі, а найбільш складна ситуація склалася на Фастівському електровузлі, Києво-Святошинській і Васильківській територіальних громадах.

«Там роботи продовжувалися всі вихідні. Люди залишалися працювати навіть вночі, для того, щоб якомога швидше подати електроенергію», – зазначив він.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася у Києві.