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Кличко: за 9 місяців війни у Києві загинули понад 150 людей

Київ після російських атак 23 листопада 2022 року

Від початку повномасштабної війни у Києві загинули понад 150 людей, із них четверо дітей, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомляє КМДА, під час онлайн-виступу на Київському інвестиційному форумі, що відбувається сьогодні в Брюсселі, Кличко заявив, що «на сьогодні українці захищають свій європейський вибір у кривавій війні з російським агресором, що прийшов на українську землю, а також захищають європейські цінності, мир і стабільність у всьому європейському континенті».

За його даними, у Києві внаслідок російських ударів пошкоджено або зруйновано 678 об'єктів, з них – понад 350 житлових будинків.

ООН станом на 20 листопада зафіксувала загибель майже 6 600 цивільних через війну Росії в Україні.

Під час останньої масованої атаки по Україні – 23 листопада – російські ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях, зокрема було влучання в Києві. Загинули три людини, ще семеро поранені. Загалом по Україні було випущено близько 70 російських крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням.

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23 листопада Росія здійснила акт терору проти цивільного населення України, завдавши масованого ракетного удару по критично важливій інфраструктурі країни. Зокрема і багатомільйонного Києва.

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