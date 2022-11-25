Зимова війна: як мають діяти ЗСУ, щоб просуватися уперед?

Якою буде ситуація на фронті? Херсон після обстрілів. Як Лукашенко допоможе Путіну? | Свобода Live

Зимова війна. Що має робити ЗСУ?

Міністр оборони Бен Воллес оборони Британії радить ЗСУ дотискати російську армію взимку, продовживши наступ. Він наголошує, що українські військові мають скористатися своїми перевагами на полі бою.

Яким буде зимовий етап війни і де вдарять українські військові?

Обстріли Херсона: як захистити місто від помсти росіян?

Що відбувається у звільненому Херсоні? Місто живе без світла, тепла і води. А в останні дні там тривають постійні обстріли, через які лише за останню добу загинуло семеро людей. Це помста тих, хто програв – констатував президент Зеленський.

Лукашенко і його погрози?

Росія продовжує розгортати свої війська у Білорусі, повідомляє Центр національного спротиву. Тим часом Європарламент закликає конфіскувати активи Олександра Лукашенка. Тоді як сам Лукашенко погрожує світові брудними бомбами і ставить ультиматуми в Україні. До чого готується Мінськ?

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