Перевірка приміщень УПЦ (МП) на Буковині: СБУ повідомила про знайдені паспорти РФ та методички з Москви

Служба безпеки України повідомила про результати контррозвідувальних заходів на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

«У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення. Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ в Україні, розповідати про нібито утиски «московської церкви» тощо», – йдеться в повідомленні СБУ.

Служба безпеки України повідомила, що знайшла склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка «вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів».

«Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка «героя Росії», підписана міністром оборони РФ за «захоплення Криму» у 2014 році. Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ, тривають процесуальні дії», – йдеться в повідомленні.

22 листопада Служба безпеки вже проводила обшуки у приміщеннях Української православної церкви (Московського патріархату), загалом – в понад 350 церковних спорудах на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Крім того, правоохоронці перевірили 850 осіб. Серед знайденого – радянські паспорти, проросійська література й готівка (понад 2 млн грн, більш ніж 100 тис дол та декілька тисяч російських рублів).