СБУ повідомила про затримання у Києві «російського агента», який прибув з Криму готувати диверсії

У Службі безпеки України повідомили, що затримали у Києві «агента ФСБ», якого перекинули з тимчасово окупованого Криму до столиці за місяць до повномасштабного вторгнення РФ.

«Під виглядом відвідування родичів він певний час перебував у «сплячому режимі», а коли отримав вказівку діяти – його затримала СБУ. Зловмисник виконував завдання російської спецслужби зі збору розвідданих про місця дислокації та маршрути переміщення сил оборони в столичному регіоні. Отриману інформацію він мав передавати агресору для планування і підготовки активних диверсій проти українських військових підрозділів і правоохоронних органів», – розповіли в СБУ.

За даними слідства, для виконання завдань затриманий намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів. Для цього використовував свої «зв’язки серед колишніх правоохоронців і представників кримінальних кіл». Втім, реалізувати злочинні наміри йому не вдалося, вказали в СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за статтею «державна зрада». Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення агентурних мереж чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні в умовах воєнного стану.