На Чернігівщині військовослужбовця РФ засуджено до 10 років позбавлення волі – ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили про визнання винним у порушенні законів і звичаїв війни військовослужбовця РФ.

«Прокурор у суді довів, що 28 березня під час окупації армією РФ села Старий Биків Ніжинського району обвинувачений жорстоко поводився із місцевими мешканцями. Він відбирав у них мобільні телефони та заощадження. Також, погрожуючи розстрілом, він вимагав дані про розташування військовослужбовців Збройних сил України. Не отримавши необхідних відомостей, військовий РФ утримував одну з місцевих жінок із зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж трьох діб у погребі без води та їжі. При цьому постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством», – розповіли в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що вироком суду російського військового засуджено до 10 років позбавлення волі.

В Україні вже винесли кілька вироків щодо воєнних злочинів російських військових під час повномасштабного вторгнення до України. Першим стало засудження у травні до довічного позбавлення волі 21-річного російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна.