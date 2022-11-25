ВМС: у Чорному та Азовському морях чергують 13 кораблів РФ – без ракет

У Чорному морі станом на 25 листопада на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів, в Азовському – 2, повідомили в командуванні ВМС ЗСУ.

Повідомляється, що в Азовському морі Росія «продовжує контролювати морські комунікації».

Водночас у Середземному морі чергують 9 російських кораблів, і з них 5 – носіїв крилатих ракет «Калібр» (загальний залп – 76 ракет).

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – повідомили у ВМС.

Армія РФ в обстрілах українських територій, в тому числі, використовує ракети, які запускає з моря.