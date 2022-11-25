Головний дипломат Британії зустрівся у Києві з президентом, прем’єром та головою МЗС – говорили про підтримку України

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в перебігу візиту до Києва провів низку зустрічей, зокрема із президентом, прем’єр-міністром та міністром закордонних справ України.

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський на зустрічі з Клеверлі відзначив важливість виділення британською стороною допомоги на відновлення ключових енергетичних об’єктів, які зазнали руйнувань унаслідок обстрілів з боку військ РФ. Під час зустрічі британському міністрові також було передано інформацію про актуальні першочергові оборонні потреби України.

Урядовий портал інформує, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Джеймсом Клеверлі подякував за виділення британською стороною перших 5 млн фунтів стерлінгів на Фонд енергетичної підтримки України. Повідомляється, що сторони обговорили «посилення санкцій проти Росії та створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ».

Зустрівся із британським колегою і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми з держсекретарем поділяємо спільну тверду позицію – Росії не вдасться розділити чи підірвати демократичний світ, не вдасться послабити підтримку України, і сьогодні Джеймс ще раз підтвердив, що Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно, а переговори будуть виключно на українських умовах і тоді, коли це вирішить Україна», – сказав Кулеба на спільній пресконференції.

За його словами, він обговорив із Джеймсом Клеверлі невідкладну потребу у створенні повітряного щита над Україною та відновлення енергопостачань після російських обстрілів.

У британському МЗС повідомили, що «Велика Британія надає Україні необхідну їй підтримку, щоб пережити зиму та відновитися в довгостроковій перспективі».

У твітері сам очільник відомства заявив, що його візит до України пов’язаний з тим, щоб «підкреслити підтримку Великобританії після жорстоких нападів Росії на цивільних осіб та інфраструктуру».

Він зазначив, що запевнив президента України в тому, що Британія підтримує наразі і буде підтримувати Україну «діями, а не лише словами».

Раніше стало відомо, що з візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Це сталося слідом за візитом прем’єр-міністра Британії Ріші Сунак, який під час візиту до Києва 19 листопада оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 50 мільйонів фунтів. За словами Сунака, британська військова допомога Україні у 2022 році вже перевищила 2,3 мільярда фунтів.