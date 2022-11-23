Британія вперше надсилає гелікоптери в Україну – Воллес

Велика Британія надсилає в Україну гелікоптери, заявив міністр оборони Бен Воллес, це перші пілотовані повітряні судна, надіслані країною від початку війни.

Як повідомляє ВВС, буде надано три Sea Kings, які раніше використовували британські військові, і перший із них уже прибув.

Протягом останніх шести тижнів українські екіпажі проходили навчання у Великій Британії з польотів та обслуговування гелікоптерів – для забезпечення пошуково-рятувальних можливостей.

За словами Воллеса, Сполучене Королівство також надішле додаткові 10 тисяч артилерійських снарядів. Про це він заявив в Осло, де зустрічається з союзниками, щоб обговорити постійну військову підтримку Києва.

Раніше прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 50 мільйонів фунтів. За словами Сунака, британська військова допомога Україні у 2022 році вже перевищила 2,3 мільярда фунтів.