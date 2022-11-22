Британія передала Україні ракети Brimstone 2 із лазерним наведенням – ЗМІ

Велика Британія передала Україні вдосконалену модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone, дальність польоту якої вдвічі більша, ніж у попередньої версії, пише The Telegraph.

Британія вперше передала Україні ракети Brimstone першого покоління близько шести місяців тому, але на відеозаписі, опублікованому Королівськими військово-повітряними силами, видно, як досконаліша модель готується до транспортування.

Ракети Brimstone 2 зазвичай запускаються з винищувачів, проте українські війська використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Вартість однієї ракети оцінюють у 175 тисяч фунтів стерлінгів, вони призначені в основному для ураження наземних цілей, у тому числі транспортних засобів, що рухаються з великою швидкістю.

Як пише The Telegraph, Brimstone можуть самостійно вибирати більш відповідну ціль із заздалегідь запрограмованого списку за допомогою високочастотного радара, не вражаючи при цьому цивільні транспортні засоби або менш важливу військову техніку противника. Лазерне наведення та висока точність дозволяють запускати ракети у густонаселених районах, що знижує ймовірність жертв серед цивільного населення.

Раніше прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 50 мільйонів фунтів. За словами Сунака, британська військова допомога Україні у 2022 році вже перевищила 2,3 мільярда фунтів.