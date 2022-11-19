Британія надасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції – Сунак

Велика Британія надасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на пресконференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

«Ми також надаватимемо нову допомогу, зокрема 120 спеціальних зенітних гармат, а також РЛС. Ми допомагаємо й у навчанні військових медиків та військових інженерів», – сказав Сунак.

За його словами, Британія продовжить «надавати допомогу, поки ви тиснете на російські війська, поки ваші об’єкти інфраструктури, ваші домівки знищують».

Він зазначив, що цього року Британія надала Україні військову допомогу на понад 2,3 млрд фунтів.

Сунак наголосив, що Велика Британія продовжуватиме і розширить навчальні програми для українських військових, медиків та інженерів. За його словами, також буде надано зимове обладнання для українських військових та гуманітарну допомогу на загальну суму понад 16 млн фунтів.

Ріші Сунак зазначив, що Велика Британія сподівається прийняти наступного року конференцію з відбудови України.

«Сподіваємося, що ми зможемо завершити цю варварську війну і забезпечити справедливий мир, де пануватиме верховенство права, де ті, хто вчинили злочини, будуть притягнуті до відповідальності, де буде мир, повага до суверенітету цієї держави», – сказав Сунак.

Сьогодні з неоголошеним візитом до України прибув новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він, як і його попередник Борис Джонсон, дотримується політики підтримки України у її протистоянні російському повномасштабному вторгненню.