Прем’єр Британії пообіцяв Україні тисячу ракет «земля-повітря» та зимові комплекти

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував постачання Україні однієї тисячі ракет класу «земля-повітря» і понад 25 тисяч зимових комплектів для військових.

«Розмовляв із президентом України Зеленським і підтвердив, що ми направимо ще 1 тисячу ракет класу «земля-повітря» і понад 25 тисяч зимових комплектів для екстремальних холодів», – написав прем’єр-міністр Британії у твітері.

Коментуючи інформацію про намір російських військ відійти з Херсона, Сунак зазначив: «Відхід росіян із Херсона був би сильним прогресом, але треба бути обережним, доки український прапор знову не майорітиме над містом».

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що говорив із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, і шлося про надання Україні оборонної підтримки і допомоги з проходженням зимового періоду.

25 жовтня новопризначений премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв підтримувати Україну до «завершення» її битви з російськими військами.

Того ж дня Володимир Зеленський повідомив про розмову з Ріші Сунаком, під час якої він запросив голову британського уряду до України.