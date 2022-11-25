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Очільник МЗС Великої Британії прибув до Києва

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі перебуває з візитом в Україні. Він опублікував фото з головою МЗС України Дмитром Кулебою і подякував за запрошення до Києва.

«Слів недостатньо. Слова не змусять світло горіти цієї зими. Слова не захистять від російських ракет. Велика Британія не просто говорить про Україну, ми надаємо конкретну підтримку захисту України. Дякую, Дмитре Кулеба, за те, що запросили мене до Києва», – написав Клеверлі у твітері.

Як передає ВВС, Клеверлі анонсував новий пакет допомоги Україні, зокрема карети швидкої допомоги, броньовані автомобілі тощо. Також Україна отримає 3 млн фунтів стерлінгів для відновлення інфраструктури.

Нещодавно прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 50 мільйонів фунтів. За словами Сунака, британська військова допомога Україні у 2022 році вже перевищила 2,3 мільярда фунтів.

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