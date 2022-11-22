Блінкен провів телефонну розмову з Столтенбергом перед зустріччю глав МЗС НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед зустріччю глав МЗС НАТО.



«Гарна телефонна розмова з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сьогодні напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, на якій ми вживатимемо заходів щодо спільних пріоритетів, таких як підтримка України, стримування та оборона, стійкість, а також вступ Фінляндії та Швеції», – написав він у твіттері.

Зустріч глав МЗС НАТО пройде 29-30 листопада в Бухаресті.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба також планує взяти участь у цій зустрічі. Міністр обіцяє порушити питання щодо постачання в Україну нових систем протиповітряної оборони і плану на найближчі три-чотири місяці, яким чином НАТО допоможе Україні «пройти цю важку воєнну зиму».