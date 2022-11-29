Війська РФ з артилерії та «Ураганів» вночі обстріляли Дніпропетровщину – влада

Російські війська з артилерії та реактивних систем залпового вогню з «Ураган» вночі обстріляли Нікопольський район, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Нікопольський район російські окупаційні війська обстріляли з «Ураганів» та важкої артилерії. Під ворожий приціл потрапила Червоногригорівська громада.

Люди не постраждали», – написав він у телеграмі.



Резніченко також уточнив, що російські війська вночі атакували Дніпро чотирма ракетами – загиблих чи поранених немає.

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Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.