Війська РФ вдарили по Дніпру: знищено виробничі приміщення приватного підприємства

У понеділок увечері російські війська ракетами обстріляли Дніпро, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство. Знищено виробничі приміщення. Зайнялася пожежа», – повідомив Резніченко у Telegram після півночі.

Він додав, що на місці працюють усі служби.

26 листопада війська РФ завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра, за даними місцевої влади, сім приватних будинків були частково зруйновані. Одна людина загинула і більше ніж десятеро постраждали.