Через російські обстріли вже понад 30 людей загинули, 130 травмовані – голова Нікопольської РВА

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко каже, що ситуація в через постійні обстріли з боку російської армії Мирівської, Марганецької, Червоногригорівської громад та Нікополя залишається «напруженою». За його даними, обстріли тривають більш як 5 місяців, за цей час загинуло кілька десятків жителів, а травмованих – більше сотні. Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Наразі, на жаль, маємо сумну статистику у вигляді 31-ї людини, які загинули. Це цивільні жителі району, які жодним чином не пов'язані з бойовими діями або, скажімо так, з недружніми діями у бік окупантів. Майже 130 людей травмовані. Вони отримали поранення різного ступеня важкості. Це також цивільні люди». – зазначив він.

Євтушенко також повідомив про кількість зруйнованих будівель в районі.

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«Зруйновано близько 630 багатоповерхівок. Це різні ступені руйнування, починаючи від вибитих шибок, закінчуючи провалами в стелях і руйнуваннями стін. Зруйновано близько 1500 приватних будинків», – розповів голова військової районної адміністрації.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.