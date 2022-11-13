Нічна атака Нікополя: поранено двоє жінок, пошкоджено будівлі, газопроводи та лінії електропередач ‒ влада

У ніч 13 листопада війська РФ вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки поранення отримали дві жінки, які були доставлені до лікарні, повідомив в телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Двоє поранених і десятки понівечених будинків… Уночі від ворожого вогню вкотре потерпала Нікопольщина. Росіяни скерували свої «Гради» та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади», – йдеться у публікації.

За словами чиновника, найбільше постраждав Нікополь, куди прилетіло близько 40 снарядів російських окупантів.

«Поранені двоє жінок – 46 та 82 років. Обидві доправлені до місцевої лікарні. Стан середньої тяжкості», – повідомив Резніченко.

Відомо, що в Нікополі від обстрілів російських військових було пошкоджено понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, два десятки господарських споруд, кілька газопроводів та ліній електропередач.

Крім того, снаряди зруйнували вщент один будинок і спричинили дві пожежі - у квартирі та приватному дворі. Пожежники вже загасили полум'я. Також від обстрілів постраждали місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж, наголосив Резніченко.

«У Марганецькій громаді людей не зачепило. Побиті приватні будинки», – розповів голова ОДА.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.