В ISW спрогнозували, чи можливі масовані атаки по Україні на тлі виснаження запасів РФ

Російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України, заявив у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські війська, ймовірно, зможуть продовжувати скорочувати загальні можливості української критичної інфраструктури найближчим часом, враховуючи поточний стан української енергосистеми. Проте виснаження арсеналу високоточних ракет російської армії, швидше за все, не дозволить їй завдавати ракетні удари високими темпами. ISW продовжує вважати, що російські військові не зможуть досягти своєї мети знизити волю України до боротьби через скоординовану кампанію проти української інфраструктури».

22 листопада міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив дані про те, що російські військові мають лише 119 ракет «Іскандер», що становить 13 відсотків від початкового арсеналу станом на лютий 2022 року.

Крім того, за даними міністра, у Росії залишилося:

347 із 470 ракет 3М-55 «Онікс» (74%)

6 980 із 8 тисяч С-300 (87%)

229 із 500 «Калібрів» і 120 вироблених (37%)

132 із 144 наявних і 120 вироблених Х-101 (50%)

150 із 300 Х-555 (50%)

120 із 370 Х-22/32 (32%)

356 із 500 наявних і 360 вироблених додатково Х-35 (41%)

43 із загалом 59 ракет «Кинджал» (73%).

Під час останнього масованого ракетного удару – 15 листопада – Росія випустила понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО.

Як заявив президент Володимир Зеленський 20 листопада, від 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4700 ракет.

Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив в ефірі Радіо Свобода, що Росія має ще «занадто багато» ракет С-300.

«Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх ще багато. Що стосується високоточних ракет – ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогодні їх мають. Якби все було гаразд, то вони б точно не зверталися до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами», – розповів Данілов.



За його словами, Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада.