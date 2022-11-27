У Повітряних силах ЗСУ спрогнозували, коли чекати на новий ракетний удар російської армії

Заздалегідь передбачити дату нового ракетного удару РФ по Україні неможливо, повідомив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Наступний тиждень вже завтра. Готуємось завжди. Можна очікувати будь-коли цих ударів, тому розслаблятися не потрібно, а навпаки готуватися. Ніхто нічого не приховує, але говорити заздалегідь про дату удару неможливо», – уточнив Ігнат.

За його словами, невідомо, коли будуть обстріли. Але російська армія їх завдає з певною періодичністю, її можна простежити за статистикою.

«Коли буде удар, у мене поки інформації немає. Готуватися треба завжди», – додав речник.

За словами Ігната, спочатку російським військовим «потрібно визначитися, куди бити та дочекатись належних погодних умови. Тому така періодичність(близько одного разу на тиждень, – ред.) може зберігатися».

26 листопада голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попередив, що наступного тижня російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні, є ймовірність блекаутів.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів 23 листопада зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.