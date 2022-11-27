Російська армія атакувала прикордоння Чернігівщини та Сумщини – ОК «Північ»

27 листопада війська Росії вкотре атакували зі своєї території прикордоння Чернігівської та Сумської областей, повідомляє ОК «Північ» в телеграмі.

«Армія окупанта вчергове обстріляла прикордоння Чернігівщини та Сумщини з території РФ», – йдеться в повідомленні.



Зазначено, що з 11:06 до 11:22 повідомили про три влучання, ймовірно з мінометою 120 мм, в районі населеного пункту Янжулівка, зазначають військові.

Також о 14:20 надійшло повідомлення про два влучання, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Вільна Слобода.

По інформації ОК «Північ», в обох випадках втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.