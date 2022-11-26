Херсонська ОВА: Чорнобаївка потрапила під обстріл російських військ, постраждала дитина

26 листопада російські війська вдарили по Чорнобаївці в Херсонській області, повідомив у телеграмі голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждала дитина. Її вже доправили до обласної клінічної лікарні.

При цьому більш детальних подробиць про подію Янушевич не розкрив.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних та воєнні злочини своїх військових в Україні.

11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.

14 листопада в Чорнобаївці Херсонської області відновили мобільний зв’язок, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.