Від початку доби армія РФ п’ять разів обстріляла Херсон, загинула людина – ОВА

У суботу, 26 листопада, російські військові п’ять разів обстріляли Херсон, повідомила голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова у відеозверненні.

«Усього за день у місті було п’ять обстрілів, загиблих – один, постраждалих – нуль», – зазначила Лугова.

За її словами, внаслідок обстрілів російських військових вибило шибки на цокольному поверсі будівлі Дніпровської районної ради. Внаслідок влучення в гаражний кооператив загинула людина. Крім того, обстрілів зазнали два будинки та суднобудівне училище.

Усього ж у період 20-26 листопада у Херсоні зафіксували 80 влучань, 16 людей загинули та 35 постраждали, серед поранених є дитина, додала Лугова.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.