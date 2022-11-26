Ситуація на Херсонщині: за минулу добу – 39 обстрілів і 2 загиблих. В обласному центрі подали електрику

Через російські обстріли в Херсонській області минулої доби загинули дві людини, ще 10 зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Рашисти 39 разів обстріляли територію Херсонської області. Під ворожим вогнем опинилися мирні населені пункти області. Херсонський район – російські окупанти знову обстріляли житлові квартали Херсона, ворожі снаряди влучили у приватні приміщення, торговельний заклад та училище. Також росіяни обстріляли такі населені пункти району: Чорнобаївку, Антонівку, Придніпровське, Микільське, Зеленівку та Музиківку», – написав він у Telegram-каналі.

У Бериславському районі російська армія обстріляла Берислав, пошкоджені приватні будинки. Також російські війська вдарив по Новоолександрівці, Качкарівці та Костирці, зазначив Янушевич.

Також посадовець повідомив, що у Херсоні починають подавати електрику.

«Першочергово світло подають на об’єкти критичної інфраструктури міста. Надалі – побутовим споживачам. Повноцінне відновлення електропостачання у всьому Херсоні займе декілька днів, про що повідомлятиму окремо», – повідомив Янушевич.

Він попередив жителів міста, що, як тільки у домівках з’явиться електропостачання, не варто поспішати вмикати побутові електропристрої, бо можливі перепади напруги.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.