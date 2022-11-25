З Херсона почали безкоштовну евакуацію цивільних – Мінреінтеграції

З Херсона вирушив перший евакуаційний потяг, повідомило Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій увечері 25 листопада.

«Сьогодні з Херсона відправився потяг на Хмельницький з першими 100 херсонцями, які скористувались безкоштовною евакуацією, забезпеченою Урядом. Серед них 26 дітей, 7 лежачих хворих та 6 маломобільних людей», – йдеться в повідомлення.

Як додають у міністерстві, евакуйовані отримають допомогу в отриманні статуса внутрішніх переселенців та грошових виплат. Їм також обіцяють безкоштовне розселення і гуманітарну допомогу.

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«Наразі з Херсонщини можна евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. Там людей розміщатимуть у спеціально обладнаних шелтерах, а потім евакуаційними вагонами доправлятимуть у більш безпечні регіони України

21 листопада міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсону евакуюватися на період зими.