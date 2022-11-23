Данілов: винні у швидкій окупації Херсонщини будуть названі

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов висловив сподівання на те, що імена відповідальних за окупацію російськими військами значної частини Херсонщини на початку повномасштабного вторгнення будуть названі.

«Те, що стосується вашого запитання, то відповідні органи будуть займатися цим питанням, як і було обіцяно. І ніяких таємниць тут не буде. Ті люди, які, якщо вони будуть визнані винними в тих чи в інших речах щодо Херсону або інших територій, обов’язково будуть названі», – сказав Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він наголосив, що «рано чи пізно все всім буде відомо».

«Зараз заздалегідь когось звинувачувати, когось називати прізвище, як ви хочете… Якщо би у мене була відповідь, повірте, я вам її оголосив би, якби я був впевнений, що ця відповідь відповідає на 100%. Я не хочу нікого за очі. Не дай Боже, якщо це не буде так, як я скажу, я дуже цього не хотів би. Я – відповідальна людина», – сказав секретар РНБО.

Російські війська захопили Херсон і практично всю територію області на початку березня. 11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Після звільнення міста правоохоронці почали виявляти докази воєнних злочинів російських військ проти місцевих жителів.