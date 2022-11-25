За останні дні через російські обстріли в Херсоні загинули 15 людей – міськрада

Від 20 по 25 листопада внаслідок російських обстрілів у Херсоні загинули 15 людей, повідомила міська рада увечері в п'ятницю.

«15 херсонців загинули, 35 постраждалих, серед яких одна дитина», – йдеться в заяві.

За даними міської влади, через обстріл напередодні постраждали приватні та багатоповерхові будинки.

«Довелося терміново евакуювати 58 херсонців, серед них 22 дитини. Усі вони отримали гаряче харчування, притулок на ніч та необхідну медичну допомогу. Люди вирішили тимчасово виїхати з міста, у чому їм максимально допомогла міська влада», – додає пресслужба.

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Після звільнення Херсона російські війська регулярно обстрілюють місто. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.