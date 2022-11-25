«Анексія на папері». Чи є ознаки інтеграції до Росії окупованої частини півдня України?

Чи відбулася спроба анексії Росією окупованої частини півдня України? Чи є ознаки інтеграції окупованих територій Херсонської та Запорізької областей до російської системи державного управління? Для чого Росії потрібні захоплені території на півдні України і як довго вона намагатиметься їх утримати, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

У Тольятті Самарської області Росії розпочали пошуки охочих працювати на окупованих територіях України. Відповідальними за цей процес визначили російські органи внутрішніх справ, повідомив 10 листопада Генеральний штаб Збройних сил України. За даними українських військових, до органів внутрішніх справ Росії у Тольятті надійшло розпорядження набрати 1000 кандидатів для служби на окупованих територіях України.

Втім, Росія не може знайти чиновників для роботи в органах окупаційної влади на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей. Матеріал на цю тему у листопаді опублікувало російське видання «Верстка». В публікації сказано, що у російському єдиному реєстрі юридичних осіб не було зафіксовано жодної адміністрації окупованих регіонів. Крім того, на облік до Федеральної податкової служби Росії з окупованих українських регіонів стали лише судові пристави, управління казначейств і податківці. Також у захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей досі немає ані так званих «парламентів», ані «управлінь МВС», ані «судів», пише «Верстка».

Журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) дослідили дані оновленого російського реєстру, щоб розповісти, хто ці чиновники, які очолили окупаційні органи під російським прапором і зазначили, що більшість із них поки що не під санкціями України та Заходу.

Зокрема, окупаційне управління Федеральної служби судових приставів Херсонської області очолив росіянин Андрій Тагаєв. Відповідно до даних біографії, він працює у російській системі судових приставів понад 20 років. Тимчасовим виконувачем обов’язків так званого «прокурора Херсонської області» призначили чинного заступника прокурора Кіровської області Андрія Петрова. У реєстрі ця інформація з’явилася 10 листопада 2022 року, а вже 11 листопада Херсон звільнили українські Збройні сили.

Відповідно до даних біографії, він працює у російській системі судових приставів понад 20 років. Тимчасовим виконувачем обов’язків так званого «прокурора Херсонської області» призначили чинного заступника прокурора Кіровської області У реєстрі ця інформація з’явилася 10 листопада 2022 року, а вже 11 листопада Херсон звільнили українські Збройні сили. Маріупольське видання 0629.com.ua також у листопаді опублікувало матеріал, в якому журналісти розповідають, що фактично і митний, і прикордонний контроль з Росією нікуди не подівся, а з 1 жовтня він навіть посилився. Крім того, людям, які проживають на окупованих територіях Донецької області, однаково необхідно оформлювати реєстрацію на тимчасове перебування у Росії, повідомляють журналісти. Також у матеріалі сказано, що на окупованих територіях не почалася масова паспортизація населення. На окупованій частині Донецької області російські паспорти оформлюють в чотирьох точках, але не в Маріуполі. Найближчий від міста такий пункт є в Мангуші.

«Неповноцінні росіяни»

Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що, за його інформацією, швидкої інтеграції міста до Росії не відбувається.

Немає такої швидкої інтеграції. Є якась певна картинка створення того, що це «частина Росії», але це більш виражено в якихось агітаційних плакатах, ніж у реальних речах

«З того, що пишуть самі росіяни, так звані волонтери, які туди їздять і створюють картинку, певні межі залишаються. Тобто немає такої швидкої інтеграції. Є якась певна картинка створення того, що це «частина Росії», але це більш виражено в якихось агітаційних плакатах, ніж у реальних речах. Тому я думаю, що все одно російське керівництво не вважає українців на анексованих, так би мовити, територіях повноцінними росіянами. Все одно будуть певні обмеження та певна різниця в документах», – вважає політик.



За його словами, система російського державного управління в окупованому Маріуполі також не налагоджена.



«Там є якісь тимчасові органи, які, можливо, навіть видають російські паспорти, але в цілому ні судової системи, ні поліції... Немає саме державної такої структури влади, як у Росії. І наскільки мені відомо, є випадки, коли взагалі жодні закони не діють. Є люди, які повірили в Росію, зараз для них буде несподівано зрозуміти, що закони зараз можуть там не діяти», – зауважив Бородін.



Депутат розповів, що, крім російських рублів, в обігу залишаються українські гривні.



«Там люди викладають цінники й у більшості ще цінники подвійні, є гривні. Але там такий курс, що, чесно кажучи, не дуже цікаво людям використовувати саме гривню. Курс значно занижений, тому різниця в цінах виходить шалена, відносно вільної частини України», – каже маріуполець.

Депутат додав, що, за його даними, на кордоні з Росією жителів окупованих територій перевіряють особливо ретельно.



«Працівники їхніх внутрішніх органів, на зразок ФСБ, все одно перевіряють телефони та все інше, щоб людина на їхній погляд, не мала жодних зв'язків з Україною. Тобто фактично усе все одно перевіряється», – зазначив політик.

«Тотальна нестача кадрів»

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що формування окупаційних органів влади на Херсонщині проходило «дуже важко та непослідовно».

«Це і на лівому, і на правому (березі Дніпра – ред.), і в самому Херсоні. Це і неготовність їхня, і самовпевненість, і відсутність колаборантів. Вони ж думали, що всі структурні підрозділи центральних органів влади та місцева влада перейдуть, як це було на Донбасі, наприклад. А на Херсонщині цього не сталося. Структурні підрозділи не перейшли, тому доводилося все робити з полів. Людей немає, уявлення про те, як це робити, теж немає. Це дуже сильно затяглося», – зазначив аналітик.

Школи відмовилися працювати, вчителі, діти повиїжджали. Ті, хто залишався, відмовилися йти на співпрацю

Він сказав, що російським окупаційним силам не вдалося сформувати управлінські органи у сфері освіти.



«Школи відмовилися працювати, вчителі, діти повиїжджали. Ті, хто залишався, відмовилися йти на співпрацю. Але вони якісь формальні органи управління для освіти також створили, якихось людей призначили. І навіть не скрізь, наскільки я пам'ятаю», – згадав експерт.



Окупанти намагалися формувати відділи, які займаються молодіжною політикою, але там теж не вистачало працівників.



«Під це вони виділяли ресурси, запускалися програми, зокрема, молодіжних обмінів, щоб вивозити українських дітей на Північний Кавказ, до Криму на різні заходи, фестивалі. І, слідкуючи за ресурсами окупантських «військово-цивільних адміністрацій», вони не знайшли нічого кращого, ніж скопіювати нашу назву лише переклавши її російською», – повідомив Данилов.

«Пріоритетна паспортизація»

Видача російських паспортів була для окупантів пріоритетом, і вони намагалися тиснути на місцеве населення будь-якими способами, підкреслив заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

«Вони використовували тиск, залякування, що бізнес буде націоналізований, він буде перереєструватися, але для цього треба брати російський паспорт. Не можна отримати допомогу чи російську пенсію, для цього треба отримати паспорт. І всі ці структурні підрозділи російської окупаційної влади: соціальної, молодіжної, освітньої працювали з якогось моменту як система примусу, щоб ввести громадян у російське правове поле. Якщо не фактично, то символічно, щоб люди думали, що вони в російському правовому просторі», – пояснив експерт.



Російські окупаційні сили не запровадили також і судову систему на захопленій частині Херсонщини, каже Данилов.

Намагалися примусити адвокатів після російської перепідготовки отримати сертифікати на адвокатську діяльність

«Тих, хто погоджувався колаборувати, я знаю таких наших колишніх партнерів із Чаплинки, які приїхали до Криму на навчання, курси перепідготовки. Намагалися примусити адвокатів після російської перепідготовки отримати сертифікати на адвокатську діяльність. Я читав на одному з ресурсів, що адвокати обговорювали та сміялися, що їхня діяльність взагалі стала непотрібна, тому що судів немає», – розповів аналітик.



Данилов вважає, що на сьогодні анексія окупованої частини Херсонщини «фактично не відбулася» та «Росія відчуває, що це чужа територія».

Активізація окупантів на Запоріжжі

Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофєєв у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, які окупаційні органи Росія створила у захопленій частині цього регіону.

Дуже тиснуть на працівників бюджетної сфери, щоб вони примусово йшли до міграційного відділу для оформлення й отримання російського паспорта

«Вони створили свою «податкову», «Пенсійний фонд», «військово-цивільні адміністрації», «сервісні центри МВС», відділки російської поліції, ФСБ. Вони намагаються проводити фільтраційні заходи щодня. Дуже тиснуть на працівників бюджетної сфери, щоб вони примусово йшли до міграційного відділу для оформлення й отримання російського паспорта», – повідомив політик.



Він розповів, що після звільнення правобережної Херсонщини на окупованій частині Запорізької області неохоче проводять розрахунки в рублях. Водночас російські окупаційні сили активізували видачу своїх паспортів.



«Відділи так званої міграційної служби РФ працюють у великих населених пунктах, райцентрах ТОТ Запорізької області. Вони продовжують видавати російські паспорти, навіть поспішають і активізують. Проводять виховну роботу серед тих мешканців, які не бажають отримувати ці паспорти, лякаючи тим, що вони не зможуть отримувати ані пенсії, ані соцвиплати, зарплати», – зазначив депутат.



До того ж, на окупованій частині Запорізької області російські сили зараз намагаються створити так званий обласний суд, каже Тімофєєв.



«Призначили навіть окупантів до цього «суду», серед тих юристів, які роками були наближені до гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. Але ми бачимо, що жодні органи, чи то судові, чи то правоохоронні, цивільні військові адміністрації не допомагають, як, приміром, у випадку Херсону. Допомагають лише ЗСУ, коли приходять, вони (росіяни – ред.) швидко тікають і забувають про все: населення, гуманітарні проблеми, обіцянки, соцвиплати», – наголосив політик.



Також він додав, що окупанти зараз формують так звані відділи реєстрації майнових прав, що загрожує поширенням примусової «націоналізації» майна місцевих жителів.

Окупанти оголосили старт «перереєстрації» земельних паїв. Це дуже зараз бентежить і хвилює селян

«Вони вже оголосили старт «перереєстрації» земельних паїв. Це дуже зараз бентежить і хвилює селян, особливо тих, хто виїхав на підконтрольну владі України територію. Як такої зараз примусової «перереєстрації» немає, але запрошують фермерів, сільгоспвиробників для того, щоб вони приносили свої документи на земельні ділянки, робили «перереєстрацію» договорів оренди тощо», – повідомив депутат облради.

«Встановити повний контроль неможливо»

Російський політолог, колишній аналітик партії «Єдина Росія», який емігрував до Ізраїлю, Леонід Власюк зазначив, що встановити офіційний контроль за окупованими територіями Росія не може.

Встановити повний стовідсотковий контроль неможливо. Тому просто на папері відмітили, а далі плюнули

«Для того, щоб запобігти проникненню всередину країни небажаних елементів і зброї, вони намагаються це блокувати. Потрібно стабілізувати ситуацію, навести, з точки зору Росії, порядок, заспокоїти ситуацію та після цього вже займатися призначенням голів адміністрацій та вибудовуванням адміністративної структури. Але через те, що українські війська ведуть наступ, доволі активно та успішно, та через те, що у Росії доволі серйозний безлад на тлі всього, що відбувається, то встановити повний стовідсотковий контроль неможливо. Тому просто на папері відмітили, а далі плюнули», – вважає експерт.



Паспорти, які Росія видає жителям окупованих територій, є швидше елементом піару, ніж гарантією якихось прав для людей, каже аналітик.



«Українці, які отримали паспорти в Криму та стали росіянами, не мали повних прав рівно через ті ж самі причини, через які світ відмовився визнати анексію Криму. Вони продовжили залишатися громадянами України, а паспорти, особливо закордонні, виявились невизнаними. Але в них прав більше, ніж у маріупольців сьогодні», – сказав Власюк.

«Бо у той момент держава ще якось працювала та більш надійно було, я про Росію говорю. Сьогодні ж такої ситуації немає, тому просто паспорти роздають. Напевно, це паспорти конкретної серії, яка одразу впізнається. І такі дії – швидше піар-хід для того, щоб якось загасити негативні речі, які відбуваються на окупованих територіях», – припустив політолог.



Їм ця територія зовсім не потрібна, ніхто не збирається витрачати гроші на відновлення Маріуполя. Тим паче всі катастрофічно бояться входження українських військ

Власюк впевнений, що Росія буде намагатися втримати окуповані території якомога довше, хоча вони їй не потрібні.

«У Росії не було цілі створити органи управління на місцях. У них є ціль утримати ситуацію хоча б під мінімальним контролем і відійти з часом з цієї території для того, щоб виграти якісь преференції. Відповідно, їм ця територія зовсім не потрібна, ніхто не збирається витрачати гроші на відновлення Маріуполя. Тим паче всі катастрофічно бояться входження українських військ, бо там такий об'єм злочинів військових, що вони не готові витримати. Світ навряд чи готовий побачити це», – наголосив експерт.

Коли Росія відступатиме з окупованих територій, її влада вигадуватиме чергову «нісенітницю» для російської аудиторії, вважає аналітик.

За ці 9 місяців ми всі побачили достатньо, дуже чітко побачили, що таке Росія і що таке населення Росії. Я не кажу про громадян Росії, хороших чи поганих немає

«Ну як, жест доброї волі, вирівнювання лінії оборони, перехід на кращі – постійно вигадувати щось нове. І насправді нікого це в Росії не хвилює. За ці 9 місяців ми всі побачили достатньо, дуже чітко побачили, що таке Росія і що таке населення Росії. Я не кажу про громадян Росії, хороших чи поганих немає. Ми усі бачимо, що вони в принципі не проти воювати, головне, щоб була зброя та підготовка. Армія (Росії – ред.) веде війну не просто старими методами, а якимись зовсім жахливими методами, коли просто завалює тілами лінію оборони України», – зазначив Власюк.

Російська влада у вересні оголосила про анексію окупованих територій чотирьох українських областей: Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської. Україна та Захід засудили цю спробу анексії.

Херсон повернувся під контроль України 11 листопада, Міністерство оборони України повідомило, що до міста заходять ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії, повідомили у Міноборони. Того ж дня у центрі міста підняли український прапор.

український прапор. 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також Служба безпеки України та Національна поліція.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 14 листопада заявив, що Херсон – «територія Росії».