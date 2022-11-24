«Тепер офіційно». Хто очолив окупаційні «органи влади»? Росія відкрила реєстри на загарбаних територіях

Наприкінці вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ частково окупованих регіонів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Вже на початку жовтня Федеральна податкова служба Росії повідомила, що відкриває на окупованих територіях свої податкові управління. Попри визнання світовою спільнотою таких кроків прямим порушенням міжнародного права та Статуту ООН.

Разом із початком роботи російської податкової на тимчасово непідконтрольних Україні територіях російська влада відкрила доступ до досі закритої інформації. Тепер, щоб встановити осіб, які співпрацюють із окупаційною владою, очолюючи її окремі напрямки, достатньо скористатися реєстром юридичних осіб на офіційному сайті Федеральної податкової служби і отримати довідку.

Протягом восьми років угруповання «ДНР»/«ЛНР» приховували подібну інформацію. На територіях підконтрольних Росії адміністрацій​ не існувало подібного відкритого реєстру. Тепер, оскільки Кремль оголосив їх частиною Росії, вони вимушені передавати інформацію про керівників окупаційної влади та бізнесу в податкову, яка цю інформацію поступово вносить до публічного реєстру.

Така ж ситуація і з новоокупованими частинами Херсонщини та Запорізької області. Відомості про органи окупаційної адміністрації та її керівництво так само стають відкритими.

«Схеми» дослідили дані оновленого російського реєстру, щоб розповісти хто ці чиновники, прокурори та податківці, які очолили окупаційні органи під російським прапором. Більшість з них поки що не під санкціями України та Заходу.

Херсон: російські чиновники, колаборанти і ексберкутівець-бізнесмен

У російському реєстрі юридичних осіб Федеральної податкової служби державні органи та компанії з місцем реєстрації у Херсоні та Херсонській області почали з’являтися наприкінці жовтня. «Схемам» вдалося знайти близько двох десятків таких структур.

31 жовтня у Херсоні за російським законодавством було зареєстровано «Управління федеральної служби судових приставів Херсонської області» (як підрозділ Федеральної служби судових приставів). Подібні установи в Росії забезпечують діяльність судів та контролюють виконання судових актів. Окупаційне Управління федеральної служби судових приставів Херсонської області очолив росіянин Андрій Олександрович Тагаєв. Відповідно до даних біографії, він працює у російській системі судових приставів понад 20 років.

Андрій Тагаєв – фігурант списку осіб, щодо яких українське Нацагентство з питань запобігання корупції рекомендувало накласти санкції. У підставах для накладення санкцій у НАЗК зазначили, що Тагаєв – «посадова особа органу влади, який підтримує дії та політику, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України».

На момент включення до цього списку Тагаєва ще не призначили на посаду на Херсонщині. Він був керівником Управління федеральної служби судових приставів в Ульяновській області Росії. Цю посаду, відповідно до офіційного сайту ульянівського управління, Тагаєв зберіг. Тож забезпечення діяльності окупаційних судів на Херсонщині за російськими законами стало для Тагаєва не новою, а додатковою роботою. В реєстрі зазначено: у Херсоні він – тимчасовий виконувач обов’язків керівника.

Подібна ситуація і з так званим російським прокурором у Херсонській області. Відповідно до даних російського реєстру чинного заступника прокурора Кіровської області, старшого радника юстиції Андрія Юрійовича Петрова призначили тимчасовим виконувачем обов’язків «прокурора області». У реєстрі ці відомості з’явилися 10 листопада 2022 року, а вже 11 листопада Херсон звільнили українські Збройні сили.

Андрія Петрова, як і Тагаєва, НАЗК рекомендувало включити до санкційних списків. Однак жодна з країн поки що цього не зробила.

Окупаційне «Федеральне казначейство Херсонської області» очолила Валентина Олексіївна Ільїна. За даними херсонського видання «Мост», Ільїна – місцева мешканка і «як мінімум з 2016 року працювала заступницею директора з фінансово-економічних питань комунального підприємства Херсонської обласної ради «Херсонські авіалінії». За даними російського реєстру вона має російське громадянство.

Караулова Юлія Павлівна (теж із російським паспортом) під час окупації стала заступницею керівника «Відділення фонду пенсійного і соціального страхування РФ у Херсонській області». Жінка із такими ж даними очолювала профспілку українського Пенсійного фонду в Херсоні.

Крім того, у Херсоні окупанти реєстрували за російськими законами і приватний бізнес. До прикладу, директором компаній ООО «Ансерглоб» та ООО «Аскона-Пивдень» із профілем діяльності «виробництво бетонних сумішей» став Дмитро Юрійович Каракуц. За даними сайту «Миротворець», Каракуц фігурує у «документах обліку особового складу 3-й ОМСБр «Беркут» (в/ч 08803) «ДНР» за жовтень 2014 року».

Спробувати себе у бізнесі в окупованому Херсоні вирішив і уродженець Республіки Хакасія Валерьєв Валерій Валерійович (директор ООО «Эффективные решения», місце реєстрації компанії – на вулиці Іллюші Кулика у Херсоні).

Окупована Донеччина: назначають чиновників із російських регіонів

На території окупованої Донеччини реєстрація так званих державних та недержавних організацій відбувалася за двома напрямками. По-перше, у російський реєстр внесли відомості про призначені Росією структури та їхніх очільників, які до так званого «приєднання до Росії» діяли в ОРДО. Однак тепер ці структури напряму підконтрольні російським держорганам.

До прикладу, засновником «Донецької митниці» стала Федеральна митна служба, а очільником «Донецької митниці» – Боєнко Володимир Костянтинович. До цього він був так званим директором департаменту управління справами митної служби міндоходів та зборів угруповання «ДНР».

Наталія Вартанова була директором департаменту казначейства так званого міністерства фінансів, а стала керівником Управління федерального казначейства угруповання «ДНР», створеного офіційним Федеральним казначейством РФ.

Також у російському реєстрі з’явилися міжрайонні та міські «інспекції федеральної податкової служби», які створила Федеральна податкова служба. Їх очолили переважно ті ж люди, які працювали на аналогічних посадах до того, як Володимир Путін вирішив, що ОРДО – це частина Росії: Омельянчук Костянтин, Сергій Ячменьов, Олексій Ковальов, Інна Левченко, Олена Димченко («Горлівська інспекція»), Анна Вакулова («Макіївська інспекція»). До цих призначених Росією податківців доєдналася Марина Погосян. До повномасштабного вторгнення вона працювала в Державній податковій службі України в Донецькій області, тепер вона – голова так званої інспекції федеральної податкової служби в окупованому Маріуполі. Погосян і всі перелічені призначені податківці не перебувають під дією санкцій жодної з країн.

На територіях окупованої Донецької області були створені й нові окупаційні структури. Керувати ними переважно призначили російських чиновників, які очолюють подібні установи у регіонах Росії.

Наприклад, Юдін Олександр Вікторович – керівник УФССП Росії в Астраханській області, це 911 кілометрів від Донецька. З 28 жовтня 2022 року Юдін додатково очолив і так зване УФССП Росії в угрупованні «ДНР».

НАЗК пропонувало внести Олександра Юдіна до санкційних списків іще до того, як він почав одночасно «керувати» двома управліннями судових приставів, одне із яких на території України, однак і нині російський чиновник уникає таких обмежень.

Під дією українських санкцій перебуває Іван Михайлович Анічкін, там він фігурує як так званий заступник керівника Міжрегіонального управління Федеральної служби фінансового моніторингу Російської Федерації по Республіці Крим та м. Севастополь.

Однак із 27 жовтня Анічкін має нову посаду в частково окупованому українському регіоні. Він тепер керівник «Міжрегіонального управління Федеральної служби з фінансового моніторингу у Донецькій народній республіці, Луганській народній республіці, Запорізькій та Херсонській областях». Ця структура, відповідно до витягу з реєстру, веде «діяльність повноважних представників Президента Російської Федерації у регіонах Російської Федерації та територіальних органів федеральних органів виконавчої влади у суб'єктах Російської Федерації (республіках, краях, областях)».

Окупована Луганщина: дагестанський «прокурор», у Курченка «офіційно» забрали заводи

Близько 40 юридичних осіб різних форм власності зараз можна знайти в офіційному реєстрі російської податкової, що «зареєстровані» на окупованій території Луганської області.

Федеральна податкова служба тут створила свої регіональні інспекції. Їх очолили переважно ті ж особи, які працювали в окупаційній податковій на території, яку контролює угруповання «ЛНР», і досьє яких можна знайти на сайті «Миротворець». Це, наприклад, Юрій Філатов (ІФПС Росії №7 в так званій «ЛНР»), Олена Калмикова (ІФПС Росії №6 в угрупованні «ЛНР»), Дмитро Литвинов (ІФПС Росії №8 в так званій «ЛНР»), Юрій Кондратенко (ІФПС Росії №10 в угрупованні «ЛНР»), Яцуненко Ігор (ІФПС Росії №3 в так званій «ЛНР»). Усі вони відповідно до витягів мають російське громадянство, і лише Юрій Кондратенко перебуває під санкціями РНБО України.

ОСФР, тобто російський «пенсійний фонд» окупованої частини Луганської області очолила Вікторія Коваленко, яка до того була начальником управління пенсійного фонду, підконтрольного Росії, в одному з районів Луганська.

А ось так звану прокуратуру російська влада місцевим колаборантам не довірила: так званим прокурором на території, яку контролює угруповання «ЛНР», став чинний заступник прокурора Республіки Дагестан Глеб Леонідович Михайлов. Щодо нього наразі не застосовано санкційних обмежень.

«Бізнес» на окупованій Луганщині та Донеччині потребує окремого дослідження. Найпомітнішою є діяльність бізнесмена Євгенія Юрченка – співзасновника російського банку «Ростфінанс». Нацагентство з питань запобігання корупції рекомендувало включити його до санкційних списків, адже Юрченко є «власником компанії, яка здійснює діяльність у фінансовій сфері (банк), яка матеріально, фінансово або у будь-який інший спосіб підтримує дії, що підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України з боку рф».

Але є і ще один факт: відповідно до витягу з російського реєстру юридичних осіб, Євгеній Юрченко є власником (у розумінні російської окупаційної влади) металургійних підприємств на окупованій території Донецької та Луганської областей, які тривалий час контролювала група українського олігарха-втікача Сергія Курченка – «ЮГМК Донецьк» (Донецька область) та «ЮГМК» (Луганська область).

Про перехід підприємств під контроль Юрченка російський «Комерсант» писав іще рік тому, але до 23 жовтня 2022 в публічному доступі не було документів, які це підтверджують. Санкцій проти Євгенія Юрченка не запровадила жодна країна, хоча він закликав до псевдореферендуму про приєднання до Росії.

Окупована частина Запорізької області: «реєструють» «російські підприємства»

Окупаційна влада сприяє присвоєнню промислових потужностей і захоплених частин Запорізької області. Наприклад, 18 жовтня 2022 року на території Мелітопольського молокозаводу за російським законодавством зареєстрували ООО «Мелитопольский молокозавод», власник – ООО «Нижнегорский консервный завод» (так само зареєстрований за російським законодавством, але в іншому окупованому українському регіоні – Криму).

У Бердянську двоє росіян із московськими прописками – Євстігнєєв і Петрунін – зареєстрували ООО «Бердянский хлебокомбинат» (клон українського підприємства, зареєстрованого за тією ж адресою). До окупації ці двоє до бердянського хліба не мали жодного стосунку.

Головний так званий судовий пристав тут – теж не місцевий. Мосєєнков Олександр Володимирович поєднує свою роботу в окупованій частині Запорізької області із основною. Мосєєнков керує «Управлінням Федеральної служби судових приставів у Севастополі».

Також дані російського реєстру вказують на співпрацю з окупантами колишніх українських чиновників: Тетяни Житник (значиться як тимчасова «керівниця» «Міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби №5 у Запорізькій області»), Шакуріної Людмили (т.в.о. «Управління Федерального казначейства у Запорізькій області»), Вадима Вітра (в.о. керівника «Міжрайонної інспекції податкової служби №3 у Запорізькій області»).